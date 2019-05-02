Halterde bronz madalya Kayabaş'ın

Erzurum ASP Spor'un haltercisi Erhan Kayabaş, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Genç halterciyi tebrik eden GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, başarılı halterciyi bir gün olimpiyatlarda yarışırken görmek istediklerini söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kendisini ziyaret eden Türkiye üçüncüsü halterci Erhan Kayabaş'ı bir gün olimpiyatlarda Türkiye adına yarışırken ve madalya kazanmasını görmeği çok istediklerini söyledi.

Antrenörler Hüseyin Çelik ve Ahmet Eren Karabacak nezaretinde Aydın'ın Didim İlçesinde yapılan Kulüpler arası Türkiye Halter Şampiyonasında Erzurum ASP Spor adına podyuma çıkan Hasan Kayabaş 102 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Koparmada 128 kilo kaldıran genç halterci, silkmede ise 140 kilo kaldırdı.

Erzurum'un tecrübeli halter antrenörü Hüseyin Çelik, Aydın'nın Didim ilçesinde yapılan Kulüplar Arası Halter Türkiye Şampiyonası'na Erzurum'u temsilen iki kulübün katıldığını belirterek, “Dört sporcu Gençlik Spor'dan, dört sporcu da ASP Spor'dan olmak üzere toplam 8 halterci ile Türkiye şampiyonasına katıldı. Bazı sporcularımız madalya şansını kılpayı kaçırdı. ASP Spor'dan Erhan Kayabaş 102 kiloda üçüncü olorak bronz madalya kazandı. Bize destek veren GSİM Müdürümüz Fuat Taşkesenligil, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Cemil İlbaş ile Gençlikspor Başkanı Bülent Tilkidöğen ile ASP Spor Başkanı Nihat Polat'a teşekkür ediyoruz” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise ödüllendirdiği Erhan Kayabaş'a, bundan sonraki müsabakalar öncesinde başarı dileklerini iletti.

Taşkesenligil, “Erhan'dan bundan böyle daha büyük başarılar bekliyoruz. İnşallah kendisi bir gün ülkemizi olimpiyatlarda temsil eder ve kürsüye çıkar” dedi.