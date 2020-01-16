Hamilelerde diş problemlerine dikkat

Hamilelik esnasında bebeğin ihtiyacı olan kalsiyumu annenin dişlerinden aldığına bu durumunda her hamilelikte bir diş kaybına neden olacağına dair inanış gerçek olmamakla birlikte hamilelikteki değişimlerin diş sağlığını olumsuz yönde etkilediğinin bilindiğini anlatan Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Hamileliğin dönemlerine göre diş tedavisi yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Bebeğin organlarının geliştiği 1. trimester oldukça önemlidir. Bu dönemde diş tedavisinden kaçınmak gerekir. Ancak apse ya da diş eti iltihabı gibi bir durum söz konusu ise enfeksiyon bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle hamilenin rutin olarak gittiği jinekolog gözetiminde diş tedavisi yapılabilir. Hamileliğin 3. trimesterinde ise hamilelik yüzünden kişi rahat bir şekilde hareket edemediği için dişçi koltuğunda rahat oturamaz. Bu durumda anne adayı rahatsızlık duyabilir ancak hekim kontrolünde yapılan diş tedavileri için bir sakınca yoktur. Hamilelikte diş tedavisi ile ilgili soru işaretleri olanlar planlı hamilelik öncesinde tam teşekkülü bir diş kontrolü yaptırarak süreci daha rahat geçirebilirler” diye konuştu.

Hamilelikte Diş Sağlığı Neden Bozulur?

Hamileliğin vücudun normal dengesinin değiştiği bir dönem olması sebebiyle bu dönemde dişlerin daha kolay çürümesinin mümkün olabileceğini kaydeder Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Hamilelikte diş fırçalamanın ve ağız bakımının ihmal edilmesi, bu dönemde çok fazla tatlı ve abur cubur tüketilmesi ve hamileliğe bağlı mide bulantıları ve istifralardan sonra dişlerin fırçalanmaması diş çürüklerinin artmasına neden olabilir. Hamilelik yüzünden anne adaylarının diş etleri normalden daha kolay ve çok kanar. Bu durum hamileleri endişelendirir ve kişi diş fırçalamaktan kaçınmaya başlar. Tüm bu durumlar dişlerin daha kolay zarar görmesine neden olabilir. Hamilelikte Diş Sağlığı İçin Yapılması Gerekenler Hamile kadınların günlük kalsiyum ihtiyacı 1200 mg ile 1500 mg aralığında değişir. Kalsiyumun yeterince alınması için yeşil yapraklı sebze ve süt ürünleri tüketiminin arttırılması gerekir. Gıdalar ile karşılanmayan kalsiyum ihtiyacı bebek tarafından annenin kemiklerinden karşılanır. Özetle bu dönemde anne ağız ve diş bakıma özen gösterirse ve yeterli beslenirse herhangi bir diş sorunu ortaya çıkmaz. Anne ve bebek sağlığının yanı sıra diş sağlığının korunması için de sağlıklı beslenmek önemlidir. Şekerden uzak durmak, kurutulmuş meyve, korkan ya da karamel içerikli şekerlemeler tüketmemek diş sağlığını korumak için alınacak önlemler arasında yer almaktadır.

Beslenmenin yanı sıra günde dişlerin en az iki kez fırçalanması, diş ipi ve arayüz fırçası kullanımı bu dönemde oldukça önemlidir. Tuzlu su ile gargara yapmak da diş etlerinin rahatlamasını sağlayacağı için bu dönemde düzenli olarak yapılmalıdır.” Şeklinde konuştu.