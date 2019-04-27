Hamilelikte aşırı kilo almamak için 10 öneri

Fevzi Özgönül , “Hamilelikte diyet yapmak veya az yiyerek kilonuzu korumak sizinle aynı bedeni paylaşan bebeğinize zarar verecektir” dedi.

Hamilelik esnasında hiç kilo alınmamasının mümkün olmayacağını dile getiren Fevzi Özgönül , “Fakat almamız gereken kilonun da normali üzerinde olmaması gerekir. Sağlıklı bir hamilelikte kişinin boyuna göre değişim olsa da gebelik öncesi normal kilonuzdaysanız ortalama olarak 10-17 kilo arasında kilo alımı normal sayılabilir. Kilo alımı ilk 3 ayda az daha sonraki 6 ayda daha fazladır ( ortalama ayda 2 kilo gibi ).Bebeğin gelişimi iyi olduğu sürece, annede de tansiyon yükselmesi, kan şekeri yüksekliği, idrardan albümin atılımı olmuyorsa kilo artışının biraz fazla veya biraz az olması da çok önemli değildir. Fakat hamilelik boyunca kilo alımını etkileyen en önemli faktör annenin beslenmesi değil annenin hamilelik öncesi durumudur” diye konuştu.

“Hamilelikte diyet yapmak veya az yiyerek kilonuzu korumak sizinle aynı bedeni paylaşan bebeğinize zarar verecektir” diyen Fevzi Özgönül, “Eğer hamile kaldığınızda zaten normal olmanız gereken kilonuzda değilseniz hatta normalin 10 kilo üzerinde kilo almak istemiyorsanız şu 10 öneriye uyduğunuzda aşırı kilo alımını engelleyebilirsiniz” diye konuştu.

Fevzi Özgönül , şu önerilerde bulundu;

1- Kesinlikle tatlı ve hamur işi gıdalardan uzak durmalısınız.

2- Ekmeği sadece öğünlerde ve az olarak tüketmelisiniz.Ekmeği seçerken beyaz ekmek ve kepekli ekmekten kaçınmalısınız.

3- Meyveyi sabah veya öğlen öğünlerinde tüketmelisiniz.

4- Ara öğünler yerine ana öğünlerde tam doymaya gayret etmelisiniz.

5- Asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmalısınız ve su içmeye özen göstermelisiniz

6- Bebeğiniz çabuk gelişsin diye iki kişilik yememelisiniz.

7- Yemek miktarını iştahınıza göre ayarlamalısınız

8- Yemek seçerken hem et hem sebze tüketmeye özen göstermelisiniz.

9- Hareketinizi arttırmayı ve yürüyüş yapmayı ihmal etmemelisiniz.

10- Düzenli bir uyku saatiniz olmalı.Böylece biyolojik ritminiz normale döner. Siz de aşırı kilo almaktan kurtulursunuz.”