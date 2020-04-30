Hamilelikte beslenme nasıl olmalı

Dr. Tuğrul Abacıoğlu, hamilelikte beslenmenin özel olarak ele alınması gereken konuların başında geldiğini belirtti.

Gebeliğe özgü bir beslenmenin diyeti olmadığını tüm sağlıklı insanlar nasıl besleniyorsa öyle beslenmek gerektiğini anlatan Op. Dr. Tuğrul Abacıoğlu, “Yapılan pek çok araştırma gebelik ve emzirme dönemlerinde sağlıklı, dengeli bir beslenme programı izlemeyen kadınların çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladıklarını ortaya koyuyor. Anne karnında bebeklerin gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için öncelikle anne adayının sağlıklı beslenmesi gerekir. Öncelikle gebelik döneminde alınan kalorinin 3'te 1'inin yağlardan alınması gerekir. Ayçiçek yağı, mısır özü yağı ve zeytin yağı tercih edilebilir” diye konuştu.

En dikkatli şekilde tüketilmesi gereken besin grubunun karbonhidratlar olduğunu dile getiren Op. Dr. Tuğrul Abacıoğlu, “Çünkü enerjiye dönüşmeyen karbonhidratlar gereksiz kilo alımı sonucunu doğurabilir. Yaşamsal fonksiyonlarda büyük önem taşıyan vitaminler ise hamilelikte beslenme programlarının temel taşını oluşturmalıdır. Planlanmış gebeliklerden 1 ila 3 ay önce folik asit desteğine başlanması çok büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Ayrıca folik asit bakımından zengin olan Ispanak, Karnabahar, Fındık, Fıstık ve Kepekli undan yapılan yiyeceklerin bol miktarda tüketilebileceğini anlatan Op. Dr. Tuğrul Abacıoğlu, “Minerallerin de anne adaylarının hamilelikte beslenme programlarında bulunması gerekiyor. Gebelikte özellikle kalsiyum ve demir çok önemlidir. Bebeğin kan yapısı ve kemik yapısı bakımından günlük demir ve kalsiyum ihtiyacının mutlaka karşılanması gerekiyor.

Kalsiyum açısından zengin gıdalar: Süt, Yoğurt, Peynir ve Yeşil yapraklı sebzeler.

Demir açısından zengin gıdalar: Kırmızı et, Sakatat, Ton balığı ve Yumurta.”