Hamdi Koçer, hamilelikte göbek fıtığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kadın, erkek her 20 kişiden birisinin hayatının bir döneminde karın duvarı fıtığıyla -kasık fıtığı, göbek fıtığı ve kesi yeri fıtıkları ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Dr. Hamdi Koçer, “Kadınlarda daha sık görülen göbek fıtıkları üstelik özellikle hamilelik döneminde ortaya çıkabilir. Göbek fıtığı, göbek çukurundaki halkanın zayıflaması ile ortaya çıkar ve karın içi basıncı artıran zorlanmalarda daha da belirginleşir. Göbek fıtıkları küçük olduğunda hasta tarafından anlaşılmayabilir ancak zaman içinde büyümeye başlayarak bir fındık boyutundan bir portakal büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Hamilelik ilerledikçe artan karın içi basınç nedeni ile fıtık büyüyor. Gebeliklerinin ilerleyen dönemlerinde anne adayının karnı büyüdükçe göbek fıtıkları da büyür ve belirginleşir. Göbek fıtığı büyümeye başladığında hastanın ehil ellerde ameliyatı kaçınılmazdır. Ancak maalesef fıtıklar bazen önemsiz, basit bir hastalık gibi görülüyor. Hatta zaman zaman sezaryen sırasında hastanın gebeliğini takip eden jinekoloji hekimi tarafından iki üç dikişle göbek fıtığına müdahale edildiği durumlar oluyor ki; bu gibi doğru yöntemle onarılmayan göbek fıtıkları % 25-50 oranında nüks ediyor. Hatta bu fıtıklar, 2-3 kez nüks etmiş dev fıtıklara dönüşüyor. Hastaların sezaryen sırasında fıtıkları için her hangi bir şey yaptırmaması ve fıtık tedavisi konusunda deneyimli bir genel cerraha başvurmaları gerekir” dedi. “Göbek fıtıkları çok küçük dahi olsa, mutlaka yama ile onarılmalıdır” diyen Dr.Hamdi Koçer, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Göbek fıtığı onarımında yama tercihen adale altına (sublay) veya karın duvarı içine (inlay) yerleştirilip o şekilde tespit edilmelidir. Dikiş ile onarılan göbek fıtıkları, bir branda gibi yrtılıp hep daha büyük bir fıtık olarak hastaların karşısına çıkıyor. Her dikiş dokuları keserek yeni fıtık oluşumuna neden oluyor. Bu nedenle gebelik sırasında ortaya çıkan göbek fıtıklarının doğum veya sezeryan sonrasında ki dönemde ayrıca ameliyat edilmesi ve ameliyatın fıtık konusunda çalışan bir uzman cerrah tarafından gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Çünkü göbek fıtıkları hafife alındığında kolayca ve ard arda nüks eder ve her nüks sonrasında ameliyat teknik olarak daha zor hale gelir.”