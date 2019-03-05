Hamza Hamzaoğlu Erzurum'da ilk antrenmanına çıktı

BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Hamzaoğlu, "Sezon sonuna kadar zor bir mücadele içerisine giriyoruz. Takımı tanıyorum maçları da takip ediyordum. Bizleri bu zorlu göreve düşündükleri için yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Biz de futbol aşkıyla yanıp tutuşan taraftarımıza mahcup olmayacağız" dedi.

BB Erzurumspor Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. BB Erzurumspor kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Hamza Hamzaoğlu: “Zor bir mücadele içerisine giriyoruz”

Yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkan Hamzaoğlu, mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini ifade ederek, "Her şeyden önce Mehmet Özdilek'e çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten bize iyi bir takım bıraktı. Koşan, mücadele eden, son ana kadar devam eden bir takım olduğu için biz de düşünmeden teklifi kabul ettik. Bundan sonra biz de bugüne kadar hocalarımızın verdiği katkıyı ve oyuncularımızın da sahada verdiği mücadeleye katkı vermek için geldik. Bilgimizin, tecrübemizin yettiği kadarıyla bunu yapmaya çalışacağız. Sezon sonuna kadar zor bir mücadele içerisine giriyoruz. Takımı tanıyorum maçları da takip ediyordum. Bizleri bu zorlu göreve düşündükleri için yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Biz de futbol aşkıyla yanıp tutuşan taraftarımıza mahcup olmayacağız. Çok farklı bir değişim bu dönemde pek mümkün değil ama ufak tefek dokunuşlarımız olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve BB Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Yeni bir görev değişimi oldu. Futbolda bunlar olağan işler, zaman zaman değişimler olacaktır. Biz Süper Lig'e kısa sürede geldik ama kısa sürede gitmeyeceğiz. İnanıyorum ki takımımız bugünden itibaren yeni bir başlangıç yapıyor. Erzurumspor'un şu an bulunduğu konum istediği yer değil. Bundan sonra inanıyorum ki arzu ettiğimiz yerde olacağız” ifadelerini kullandı.