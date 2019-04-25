İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hamza Hamzaoğlu: "Göztepe maçıyla birlik ve beraberliğimiz daha da arttı"

BB Erzurumspor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Göztepe galibiyetiyle birlik ve beraberliklerinin arttığını ve moral bulduklarını söyledi.


BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maç hazırlıklarını Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar, çalışmalarını taktik ağırlıklı sürdürüyor. Antrenmanda futbolcuların hırslı olması teknik heyeti sevindirdi. Antrenmana sakatlığı devam eden Egemen Korkmaz katılmadı. Erzurum ekibi yarın Antalya'ya geçerek kampa girecek.



"Her maç final"


Her maçın final havasında geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Biz moral ve motive olarak çok iyi durumdayız. Göztepe maçındaki galibiyetimizle birlik, beraberliğimizi daha üst seviyede artırarak kenetlenip, moral bulduk. Tek düşüncemiz ligin son maçına kadar, Antalyaspor maçını da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.