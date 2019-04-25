Hamza Hamzaoğlu: "Göztepe maçıyla birlik ve beraberliğimiz daha da arttı"

BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maç hazırlıklarını Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar, çalışmalarını taktik ağırlıklı sürdürüyor. Antrenmanda futbolcuların hırslı olması teknik heyeti sevindirdi. Antrenmana sakatlığı devam eden Egemen Korkmaz katılmadı. Erzurum ekibi yarın Antalya'ya geçerek kampa girecek.

"Her maç final"

Her maçın final havasında geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Biz moral ve motive olarak çok iyi durumdayız. Göztepe maçındaki galibiyetimizle birlik, beraberliğimizi daha üst seviyede artırarak kenetlenip, moral bulduk. Tek düşüncemiz ligin son maçına kadar, Antalyaspor maçını da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum” dedi.