Hancı çiçeklerle karşılandı

Paralimpik Okçuluk Takımının antrenörü olarak Tokyo'da tarih yazan Hasan Basri Hancı Memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Hancı'ya Türk Bayrağı motifli halı hediye eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Madalyalar sizden tesisler bizden. Bizi madalyaya doyurun sizler için yeni tesisler kazandıralım” dedi.

Tokyo 2020 Paralimpik olimpiyatlarında tarih yazan Makaralı Yay Para Olimpiyat Takımının Antrenörü olan Hasan Basri Hancı Memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. İstanbul'dan Erzurum'a uçakla gelen Hancı'yı havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Okçuluk İl Temsilcisi Şahin Hancı, Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize madalya kazandıran Doğan Hancı ile genç antrenörün ailesi, yakınları ve sporcular çiçeklerle karşıladı. VİP çıkışında Hancı'yı tebrik eden GSİM Spor Şube Müdürü Şenses, “Tokyo'da paralimpik sporcularımız tarih yazdı. O sporcularımız arasında okçuluktaki sporcularımızda vardı. Makaralı yay takım ve bireysel sporcularımızın antrenörü hemşehrimiz Hasan Basri Hancı'ydı. Hancı bu büyük başarıda büyük pay sahibi oldu. Bizde kendisini bugün çiçeklerle karşılayarak memleketine hoş geldin Tokyo Fatihi dedik. Bir kez daha Hasan Basri Hancı ve sporcularını tebrik ediyoruz” dedi.

Antrenör Hasan Basri Hancı, havalimanının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tokyo Fatihi Hancı'yı kapıda karşılayan ve büyük ilgi gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ilçe ve şube müdürleri ile birlikte Hancı'ya yakın bir ilgi gösterdi. Başarılı antrenöre çiçek veren Taşkesenligil, Türk Bayrağı motifli halıyı kendisine hediye etti. Hasan Basri Hancı yönetiminde ülkemize iki gümüş bir bronz olmak üzere üç altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik eden Taşkesenligil, “Hasan Basri Hancı hocamız hemşehrimiz olarak bu başarının en büyük pay sahibi olmuştur, kendisine hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Sizler antrenörler ve sporcular olarak ülkemizi madalyaya doyurun, bizde sizlerin emrine yeni tesisler sunalım” diye konuştu.

İki Türk büyük büyük gurur yaşattı

Hasan Basri Hancı yönetimindeki Paralimpik Okçuluk Milli Takımında Makaralı Yay W1'de Bahattin Hekimoğlu ile Nihat Türkmenoğlu finale yükselme müsabakasında karşı karşıya geldi. İstanbul Okçular Vakfı'nın iki sporcusunun müsabakasından galip çıkan isim Nihat Türkmenoğlu adını finale yazdırdı. Finali kaybeden Türkmenoğlu gümüş madalya kazanırken, Bahattin Hekimoğlu ise ülkemize bronz madalya kazandırmıştı. Mix yarışlarında ise İstanbul İBB'den Bülent Korkmaz ile Okçular Vakfı'ndan Öznur Cüre takım halinde ikinci olarak Tokyo 2020 paralimpik olimpiyatlarında ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı. Özellike bireysel yarışlar sonunda Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu'nun kürsüde yer alması Türk milletinin gururlandırmıştı. Bu arada karşılama törenine Hasan Basri Hancı'nın 1 yaşındaki kızı Zeynep de katıldı. Hancı minik kızını karşısında görürken bir hayli duygusal anlar yaşadı. Londra 2012 Paralimpik olimpiyatlarında ülkemize madalya kazandıran Doğan Hancı da, antrenör olan kardeşi Hasan Basri Hancı'nın elde ettiği başarıdan ötürü kendisi ile gurur duyduğunu söyledi. Hancı, “İnşallah birlikte Türkiyemize yeni madalyalar kazandırmak için çalışacağız” diye konuştu.