İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastanede Kadir Gecesi programı

Oltu Müftülüğü ve Oltu Devlet Hastanesinin Manevi Destek birimi tarafından Hastane toplantı salonunda Kadir gecesi programı düzenlendi.


Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda Güllük Camii Müezzini Hasan Çınar tarafından kuranı kerim tilaveti ile devam etti. Ardından Kadir gecesi hakkında konuşma yapan Oltu İlçe Müftüsü A. Nuri Bayraktutan, “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır, O gece melekler ve ruh rehberlerinin izniyle her bir iş için iner dururlar ve O gece tanyeri ağarıncaya kadar esenlik doludur” dedi.


Oltu Devlet Hastanesi manevi destek Uzmanı Eda Öztaş tarafından yapılan dua ile program sona erdi.


Program çıkışında programa katılan konuklara Dinim İslam Temel bilgileri kitabi ile karanfil dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.