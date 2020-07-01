İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatalı solama yapan minibüs Tır ile kafa kafaya çarpıştı

Erzurum’da Pasinler-Horasan karayolunda meydana gelen trafik kazasında minibüs ile tır kafa kafaya çarpıştı.

Erzurum'da Pasinler-Horasan karayolunda meydana gelen trafik kazasında minibüs ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta çıkışan sürücü ağır şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Pasinler - Horasan karayolunda meydana gelen kazada Mehmet Zeki Topçu idaresindeki 25 AAV 532 plakalı yolcu minibüsü tek şeride düşen karayolunda Ercan Aktaş idaresindeki 41 TT 260 plakalı tırı sollamak isterken karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazda, çarpmanın etkisiyle minibüs ve dorsesinde kamyon taşıyan tır yola devrildi. Kazada olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildiği minibüsten çıkarılan yaralı şoför Mehmet Zeki Topçu olay yerine gelen ambülansla hastaneye kaldırıldı.


Araçların yola devrilmesi ile Pasinler Horasan karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.