İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hava kirliliği alerjik hastalıkları etkiler mi?

Doç.

Dr. Sakine Işık, hava kirliliğinin alerjik hastalıkları etkilediğini söyledi.


Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Dr. Sakine Işık, “Hava kirliliğinin başta solunum sistemi olmak üzere vücudumuzun birçok sistemi üzerine olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün trafik ilişkili hava kirliliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerini inceleyen derlemesinde hava kirliliğinin alerjik duyarlanma ve alerjik hastalıkların gelişim riskini artırdığına dikkat çekilmiştir. Astımla ilişkilendirilen en önemli çevresel risk faktörü sigara dumanı maruziyeti ve trafikle ilişkili hava kirliliğidir” dedi.


Özellikle anne karnından itibaren sigara dumanı maruziyeti olan çocuklar da astım gelişme riskinin 1.5 kat arttığını ifade eden Dr. Işık, “Keza trafikle ilişkili hava kirliliğinin astımlı ve alerjik saman nezleli hastalar da şikayetleri, ilaç kullanım ihtiyacı ve doktora ve hastanelere başvuruyu artırdığı bilinmektedir. İç ortam ve dış ortam hava kirliliği ile alerjik egzema gelişimi ve alevlenmesi arasındaki ilişki de ortaya konulmuştur” açıklamalarında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.