Hayatımız Bilim Şenliği, Atatürk Üniversitesinde başladı

ve 4. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları Hayatımız Bilim Şenliği başladı.

Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleşen organizasyonda 60 proje yer alırken, öğrenciler ürettikleri farklı deney ve projelerle birbirleriyle yarıştı.

Düzenledikleri Hayatımız Bilim Şenliği programı sayesinde Erzurum'daki ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencileri, tecrübelerini ve deneylerini küçük mucitlerle paylaştı.

Amacı; bilimi öğrencilerle buluşturmak olan bilim şenliğinin açılışında ziyarete gelen İMKB Ortaokulu öğrencileri, gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara yoğun ilgi gösterdi. Eğitim fakültesi öğrencileriyle bilimsel deneyler yapan ortaokul öğrencileri, tepkimeler sonucu ortaya çıkan görüntüleri hayranlıkla izlediler.

Proje yöneticisi ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Şimşek, gerçekleştirdikleri Hayatımız Bilim Şenliği'ne Erzurum'da ve ilçelerinde bulunan tüm ortaokul öğrencilerini ziyarete beklediklerini ifade ederek, şenliğin 18-21 Aralık tarihleri arasında devam edeceğini söyledi.