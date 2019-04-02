Hayırsever gurbetçiden anlamlı destek

Almanya'da yaşayan Erzurumlu Hayırsever Gurbetçi Kenan Pala, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Spor Kulübüne ve kurumsal faaliyetlere maddi destekte bulundu.

Şenkayalılar Derneğinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci, İsmet Erdal, ASP Spor Kulübü Başkanı Nihat Polat, Erzurumlu Hayırsever Gurbetçi Kenan Pala katıldı.

İlbaş, Pala'ya anlamlı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, çocuklara yönelik destek çalışmalarının önemli bir toplum görevi olduğunu anımsattı.

Çocukların bir ülkenin geleceği olduğuna dikkat çeken İlbaş, “Spor kulübümüz önemli başarılara imza atıyor. Farklı branşlarda çocuklarımızın, gelecekte mutlu, her daim sağlıklı ve vatana millete faydalı birer nesil olarak yetişmeleri için elimizden gelen her fedakârlığı göstermeliyiz. Bu anlamda gurbetçi hemşerimize çocuklara verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

ASP Spor Kulübü Başkanı Nihat Polat ise çocukların sosyalleşmesini sağlayan sportif etkinliklerde önemli başarılar kaydettiklerini belirterek, farklı spor dallarında başarılı sporcular yetiştirdiklerini ifade etti.

Pala'ya anlamlı desteğinden dolayı teşekkür eden Polat, sportif faaliyetlerdeki başarıların çocukların öz güvenini artırdığını ifade etti.

Pala ise sosyal sorumluluk içeren çalışmalara destek vermenin kendileri açısından ayrıcalık olduğunu belirterek, kurumdan hizmet alan çocuklara desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Geleceğimiz olan çocukların her alanda başarılı olmasını önemsediklerini belirten Pala “Spor Kulübümüzde yer alan çocuklarımıza bir nebzede olsa katkı sağlamak ve onların başarılı ve mutlu olduğunu görmek bizim için ayrıcalıktır. Bu gibi gönüllülük çalışmalarının artması konusunda öncü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.