Hayvan Bakım Evi kışa hazır

Bakım evinde, kulübeler yenilenerek, hayvanların uyuyacakları alanlara battaniyeler serilmeye başlandı. Sokak hayvanların aç kalmaması için proteinli mamalarda dağıtım için hazırlandı.

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte kentte bir çok alanda kış hazırlıkları yapılırken, hazırlıkların en hummalı yerlerinden biride Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi oluyor. 680 köpek ve 84 kedinin yaşadığı merkezde, 22 personel 4 veteriner hekim ve 1 marangoz ustası görev yapıyor. Merkezde kalan hayvanların günlük bakım ve sağlık kontrolleri yapılmasının yanı sıra merkezde olmayan hayvanlar için de rutin çalışmalar yapılıyor. Kış ayının gelmeye başlamasıyla birlikte barınaktaki tüm kulübeler yenilendi. Hayvanların daha sıcak ortamda hayatlarına devam etmesi için kulübelere özel termal battaniyeler serilmeye başlandı. Proteini yüksek mamalar hem barınakta kalan hayvanlar için hem de sokakta yaşayan hayvanlar için hazırlandı. Barınağın devriye araçları, kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için hazırlıklarını bitirdi.

Barınaktaki faaliyetler ilgili konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Hayvanlar bizlere Allah'ın emanetidir. Her canlı bizim için kutsaldır. Malum, şehrimizde kış ayı çetin geçmektedir. Kışı biz şehrimiz için avantaja dönüştürmek için büyük adımlar attık ama bunları yaparken hayvanları da unutmadık. Onların sağlıklı bir şekilde yaşaması bizler için çok önemli. Merkezimizde belirlenen alanlarda hayvan mama alanları kurulumlarında yeni çalışmalarımız var. Barınakta kalan hayvanlar için kış ayına özel konsept hazırlanıyor. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.