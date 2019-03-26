Hayvan Hastanesi doğuya can kattı

Hastanede yer alan Büyük Hayvan Kliniği ve Küçük Hayvan Kliniği ile hayvanlar uzmanlar tarafından tedavi edilirken sahipleri ise doğru tedavi hakkında bilgilendiriliyor. Veteriner Fakültesine bağlı olan Hayvan Hastanesi sadece Erzurum'a değil Doğu Anadolu Bölgesi'nden getirilen hayvanlara da hizmet veriyor.

Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Cengiz 2019 yılında 10 bin hayvanı tedavi etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bölgemizin hayvancılık bölgesi olmasından dolayı çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarına hizmet veriyoruz. Yetiştiricilerimize verdiğimiz hizmetler arasında daha çok buzağı hastalıkları yer alıyor. Bunun haricinde kuş, kedi ve köpeklere de küçük hayvan polikliniğimizde hizmet veriyoruz" dedi.