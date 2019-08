Hayvanlara kötü muamelede bulunan belediye personeline adli işlem

Erzurum'da köpek yavrularını topladığı esnada kötü muamele uygulayan belediye personeli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen olayda topladıkları köpek yavrularına kötü muamelede bulunan belediye personeli, bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerin bir televizyon kanalında yayınlanması üzerine belediye personeli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "27 Temmuz 2019 tarihinde bir televizyon kanalının haber bülteninde belediyemize ait aracın arkasına 6 yavru köpek koyarak öldürülmeye çalışıldığına dair habere istinaden ilgili personele başkanlığımızca adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Başkanlığımızca ve adli merciler tarafından yapılacak olan tahkikat sonucunda 6 adet yavru köpeğin akıbeti, neden toplandığı ve nereye götürüldüğü kamuoyu ile paylaşılacak olup Sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma sonucunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır" dedi.

Öte yandan Başkan Aktoprak, olayı çeken vatandaşın evini ziyaret ederek bu konuda duyarlı davrandıkları için teşekkür etti. İnsan v hayvan sevgisiyle dolu olan vatandaşa çiçek vererek taltif etmek istediklerini belirten Başkan Aktoprak şu açıklamalarda bulundu:

“Yanlış anlaşılma sonucu bahse konu olan ilçemizdeki bir haber ve o haberi sosyal medya üzerinden servis eden bir vatandaşımız. Böyle duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Hayvanları toplarken kötü muamele yaptıkları ortaya çıkan arkadaşlarımızın ifşa olmasına sebep olan ve aynı zamanda bir suç varsa ki var görünüyor bunların ceza almasına vesile olan arkadaşımızı kutluyorum. Bu tür meselelerde vatandaşımız sorunun anahtarıdır. Her insan için yaşayan her canlı kutsal. Yaşayan her canlı aynı yaşama hakkına sahiptir ve bunları koruyup kollamak her vatandaşımızın görevidir. Ben dahi olsam çekilsin, varsa bir yanlış düzeltilsin."

6 köpek yavrusuna mama dağıtımı yapan Başkan Aktoprak, “Uzundere'nin Belediye Başkanı olarak insanı sevmek, hayvanı sevmek ve canlı olan her varlığa hizmet etmek amacıyla talip olduğumuz bu görevde insanlara değer vermeyi beraberinde de hayvanlara, her canlıya değer vermeyi çok önemsiyoruz. Bahse habere konu olan yavrucaklar buradalar. Buna sevindim, en azından herhangi bir zarar verilmemiş olması sonuç olarak güzel bir haber. Tabi bu temize çıkarmıyor varsa bir suçlu, ilgili arkadaşlar gereği yapılacaktır” açıklamalarında bulundu.