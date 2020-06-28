Hayvanlarını otlatırken kaybolan küçük çoban bulundu

Erzurum'un Narman ilçesinde 14 yaşındaki küçük çoban İlhan Akyol, hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada hava şartlarının köyü olması nedeniyle evine dönemedi. Kaybolan küçük çoban jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, dün Narman ilçesine bağlık Güvenlik mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki İlhan Akyol, babası ve iki abisi ile birlikte hayvanları otlatmak için yaylaya gitti. Etkili olan sağanak yağış ve sis sonrası küçük çoban abilerini ve babasını kaybetti. Çocuğunu bulamayan baba İbrahim Akyol köylülerle beraber küçük oğlunu aramaya çıktı. Arama çalışmalarından sonuç almayan Akyol, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler gece boyunca küçük çoban Akyol'u aradı ancak bulamadı. Sabah saatlerinden itibaren tekrar başlatılan çalışmada ekipler tarafından küçük çoban İlhan Akyol Şenkaya ilçesine bağlı Kileçli köyünde bulundu. 14 yaşında ki Akyol, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

Küçük çobanın gece çok sis olduğu için Oltu ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesinde bulunan harabe evde kaldığı, sabah 4'te de Şenkaya ilçesine Kileçli Mahallesine yürüyerek geldiği belirtildi.