Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2

Yeni sezonun ikinci kamp dönemini Erzurum'da sürdüren İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Müsabakadan yeşil-beyazlı ekip 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maça Konyaspor; Sehiç, Guilherme, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Soner, Daci, Hadziahmetoviç, Bytyqi, Rahmanoviç ve Cikalleshi 11'i ile başladı.

BB Erzurumspor ise; Szumski, Celal, Aykut, Fırat, Mustafa, Gökhan Kardeş, Gökhan Alsan, Özgür Sert, Novikovas, Ahmet Canbaz ve Olanare 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Hadziahmetoviç ceza sahası dışından sert bir vuruşla Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Tempoyu arttıran Konyaspor 22. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Rahmanoviç'in düzgün vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda BB Erzurumspor atakları ön plana çıktı. BB Erzurumspor 69. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Oltan'ın kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Mücadele bu skorla tamamlandı.