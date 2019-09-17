HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı

Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu'nun PKK üyeliğinden aldığı 7,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararın onanması üzerine Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolunda durdurdukları araçtaki Melike Göksu ile birlikte Karayazı Belediyesinin 2 HDP'li üyesi toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Başkan ve meclis üyeleri adliyeye sevk edildi.

Karayazı'nın HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017 tarihinde 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine HDP'li Başkan Göksu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.