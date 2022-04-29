Hedef Türkiye birinciliği

si iken Nisan ayında Türkiye 5.liğine yükseldi.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim kurumları; tasarım, patent, faydalı model ve marka başvurularında rekor kırarak farkını gösterdi.

TÜRKPATENT ve Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Kalite Takip Sisteminden nisan ayında alınan verilere göre, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim kurumlarının başvurularında 2022 yılında, 2019-2020-2021 yıllarına nazaran büyük bir artış kaydedildi.

Mesleki eğitim kurumlarının tasarım alanında 2019'da hiç başvuru yapmadığı, 2020'de 1, 2021'de 3 olan başvuru sayısı 2022 yılının ilk çeyreğinde 80 yeni başvuru yapılarak %2000 artış kaydedildi. Faydalı model başvurularında ise 2019'da 1, 2020'de 5, 2021'de 15 olan başvuru sayısı 2022 yılının ilk çeyreğinde 29 yeni başvuru yapılarak %138 artış sağlandı. Patent başvurularında 2019'da hiç başvuru bulunmadığı, 2020'de 1, 2021'de 3 olan başvuru sayısı 2022 yılının ilk çeyreğinde 16 yeni başvuru yapılarak %400 artış görüldü. Marka başvurularında da gözle görülür bir artış sağlandı. Marka başvurularında ise 2019'da hiç başvuru yapılmadığı, 2020'de 2, 2021'de 2 olan başvuru sayısı 2022 yılının ilk çeyreğinde 5 yeni başvuru yapılarak %250 artış sağlanmış oldu.

Yapılan değerlendirme sonucunda en çok başvuru yapan mesleki ve teknik eğitim kurumları; 55 başvuru ile Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 17 başvuru ile Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi, 10 başvuru ile Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Türkiye genelinde ve İl de bu sonuçların alınmasında Bakanlığımızın meslek liselerine verdiği önem ve yapılan yatırımların etkili olduğunu söyledi. Kaygusuz, İlde ki başarıda meslek liselerimizin motivasyonuyla ve alt yapısıyla birlikte AR-GE merkezimizin de önemli katkıları olduğunu belirtti.

Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ‘Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirdiğimiz birimin de bu artışta önemli bir payı oldu. Arkadaşlarımız mesleki eğitim kurumlarının üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşması amacıyla Müdürlüğümüze bağlı kurumlara rehberlik yaparak onların patent, faydalı model, tasarım, marka vb. alanlarında başvuru yapmasını sağladı. İlimizin sınai mülkiyet hakları konusunda Türkiye'de 5.sıraya yükselmesine katkı sağlayan ilçe millî eğitim müdürlerine, okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.