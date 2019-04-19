Hem eğitmen, hem şampiyon

Erzurum'da kick boks eğitmenliği yapan Cebrail Gençoğlu, katıldığı Kick Boks Avrupa Kupalarında ikincilik elde ederek Türkiye'ye Gümüş madalya kazandırdı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğinden mezun olarak kick boks hocalığı yapmaya başlayan 24 yaşında ki Cebrail Gençoğlu hem öğrencilerini yetiştiriyor hem de Avrupa'da ülkesini temsil ediyor. Antalya'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupalarında 63 kilogramda Türkiye'ye Gümüş madalya kazandıran Gençoğlu, gençken babasının hayali olan Altın Madalyayı kazanmak istiyor.

Babasının 20'li yaşlarda boksla uğraştığını ve bazı nedenlerden dolayı sporu erken yaşta bıraktığını ifade eden Gençoğlu babasının hayali olan altın madalyayı kazanmak istediğini söyledi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini birincilikle bitiren Gençoğlu, aynı fakültede yüksek lisans eğitimi alıyor. Hedefinin Dünya Kupasında Şampiyonluk olduğunu belirten Gençoğlu, "Babam eski bir boksör. Bu spora onun teşvikiyle başladım. Bu iş yetenek işidir, yeteneğiniz varsa 100'lerce insanın önüne geçersiniz. Türkiye Kick Boks Federasyonu adını aldıktan sonra düzenlediği ilk Türkiye Şampiyonasında ikincilik elde ettim. Dünya Şampiyonasında dünya üçüncüsü oldum. Ben hiç bir zaman derslerimi aksatmadım sabah antrenman yaptım akşam okula gittim. Bölümümü birincilikle bitirdim. Hem spor hayatıma hem eğitim hayatıma bu şekilde devam ediyorum” şeklinde konuştu.