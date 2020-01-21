Her biri madalya avcısı

Palandöken Kayak Merkezi'nde geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Erzurum Kayak Kulübü, 2019-2020 sezonuna iddialı girdi. Geçen yıl 55 madalya ile sezonu kapatan EKK sporcuları bu sezon şimdiden 86 madalyaya ulaştı.

Aile boyu Türk kayağına damga vurmuş isimlerden biri olan Atakan Alaftargil'in başkanlığını yaptığı Erzurum Kayak Kulübü, alt yapıya verdiği önemle dikkat çekiyor. Genç yetenekleri Türk kayağına kazandıran EKK'nın son iki sezondur katıldığı ulusal ve uluslararası her müsabakada madalya kazandığını belirten Başkan Alaftargil, başarının sırrını, “Amatör ruhla profesyonel eğitim vermek” olarak açıkladı.

Erzurum Kayak Kulübü'nün 1960 yılından bu yana Türk kayağının hizmetinde olduğunu kaydeden Başkan Alaftargil, "Türkiye'nin en eski ve köklü kulüplerinden biriyiz. Yıllardır kış olimpiyat oyunlarına en çok sporcu yetiştiren, milli takım düzeyinde en çok sporcu yetiştirip ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'de en çok madalya kazanan kulüp olarakta lider durumdayız. Temel amacımız çocuklarımıza güzel gelecekler, güzel yarınlar sunmak. Ben de bu kulüpte yetiştim. 2002'de yapılan kış olimpiyatlarına katılan bir kayak kulübü sporcusuyum. Haliyle alt yapıya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle tüm yarışmalara sporcu göndermenin gayreti içerisindeyiz. Şu an 120 sporcumuz var. Bunlardan 70'i aktif lisanslı lig sporcusu, 30'a yakını altyapı. Geri kalanı ise temel eğitim düzeyindeki sporcularımız. Burada yetişen hemen hemen her sporcu madalya avcısı oluyor” dedi.