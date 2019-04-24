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Her çocuk için bir fidan dikildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.


Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emre Yaylalı, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, Yeşil Saha Sorumlusu Süreyya Toraman, Memur Sen Şube Başkanı Abdullah Duman, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Engelsiz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, AÇSH Şube Müdürü Bekir Gezer, Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, Müdür Yardımcısı Tayfun Şengül, ÇEKOM'a bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar ve üniversite öğrencileri katıldı.


AÇSH İl Müdürü İlbaş, fidan dikimine katkı sağlayan Atatürk Üniversitesine teşekkür ederek, 80 fidanı toprakla buluştuklarını söyledi.


Sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini belirten İlbaş, ‘'Burada temel hedefimiz, çocukların sosyal sorumluluk bilincine sahip olması. Çocuklarımızla birlikte bu ağaçları yetiştireceğiz. Her çocuğun bir fidanı olacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu etkinliğin yapılmasına destek veren Atatürk Üniversitesi yönetimi ve İletişim Fakültemize teşekkür ediyorum'' dedi.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri, üniversite öğrencileri ve çocuklar tarafından fidan dikimi yapıldı.

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