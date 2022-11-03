Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Zirve toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum'da Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Zirve toplantısı düzenlendi. Toplantıda Erzurum'da gerçekleşen ve gerçekleştirilecek olan kentsel projeler ele alındı.

Merkez bölgede bulunan bir otelin salonunda gerçekleştirilen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda kurum ve kurum amiri katılım sağladı. Toplantıda açılış konuşmalarının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa kentsel dönüşüm projeleri hakkında sunum yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yapılan kentsel dönüşüm projelerini anlatırken gelecek dönemde yapılacak olan projeleri de değerlendirdi. Yapılacak olan oturum öncesi değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye çıkan Erzurum Valisi Okay Memiş ise Türkiye kentleşmesinin eskiye oranla artık Avrupa düzeyinde olduğunu belirtirken, ilerleyen süreçlerde kentsel anlamda çok daha gelişme sağlanacağını söyledi. Öte yandan sabah erken saatlerde ilk oturumu gerçekleştirilen zirve 4 oturum olarak yapılacak.