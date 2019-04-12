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Heyelan sonucu mahalleliler susuz kaldı

Erzurum’un Tekman ilçesinde toprak kayması sonucu iki mahallede su kesintisi meydana geldi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde toprak kayması sonucu iki mahallede su kesintisi meydana geldi.


Tekman'da meydana gelen heyelan sonucu ilçe merkezine bağlı Taşkesen Mahallesi ve Hürriyet Mahallesinde su kesintisi meydana geldi. Toprak kayması sonucu Hamzanlar suyunun toprak ile kapanmasından dolayı iki mahalle su sıkıntısı yaşıyor.


Olayın ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ personelleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından ilçede su şebekesi yapımına başlanarak ilçede yaşanan su sıkıntısı ortadan kaldırılacak.

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