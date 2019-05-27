Hibe desteği için son gün 14 Haziran

Mutlu, verilecek desteğin amacının engelli ve eski hükümlülerin kendiişlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla uygulanmakta olduğunu belirtti.

Desteklerden yararlanmak isteyenlerin projelerini 14 Haziran 2019 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edebileceği bildirildi.

İŞKUR Müdürü Mutlu, desteklenecek projeleri ve projelere kimlerin başvurabileceğini şu şekilde sıraladı:

Desteklenecek projeler; Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler ve Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Kimler başvuru yapabilir: Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler, kamu kurumları , kendi işini kurmak isteyen engelliler ve kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler.

Engelli ve eski hükümlülere iş kurmaları halinde hibe verilecek

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerinden ve ya işveren vekillerinden, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 101'inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarından oluşan fon kapsamında istihdamların sağlanacağını aktaran İŞKUR İl Müdürü Abdülkadir Mutlu, “Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak yaptığımız çalışmalardan biri de engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma projelerimizdir. Bu kapsamda engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma projeleri engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe ve iş evrene uyum projeleri destek teknolojileri korumalı iş yerleri ile diğer projeleri ile istihdamlarını sağlamaya çalışıyoruz. Engelliler için kuruluş işlemleri için 3 bin TL. İşletme gideri desteği için 10 bin TL, Kuruluş desteği 36 bin TL olmak üzere toplamda 50 bin TL'lik bire hibe desteğimiz mevcut. Eski hükümlüler içinde denetimi serbestlik aracılığı ile projesini kuruma sunmaları ve uygun görülmesi halinde 2019 yani bu yıl içinde brüt asgari ücretim 15 katına kadar yani 38 bin 370 TL destek verilmektedir. 2019 birinci döneminde alınan 114 proje başvurusundan 69 engelli, 18 eski hükümlü olmak üzere toplamda 87 projemiz onaylanmış olup, en kısa sürede proje destek ödemeleri başlatılacaktır. 2019'un ikinci döneminde başvuru rehberimiz yayınlandı. İş arayan engelli ve eski hükümlü kardeşlerimiz direk kuruma gelip ya da www.iskur.gov.tr adresinden duyurular kısmından ulaşabilirler. Başvurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız 14 Haziran 2019 mesai bitimine kadar projelerini Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğümüze teslim etmelerini bekliyoruz” dedi.

“Birinciliğimiz 5 yıldır devam etmektedir”

2014 yılından itibaren toplam 179 projenin hayata geçirildiğini hatırlatan Müdür Kutlu sözlerine şöyle devam etti: “Destek verilen proje kapsamında işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az üç yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, 6 ay da bir kurum tarafından denetlenmektedir. 3 yılın sonunda tamamen bedelsiz olarak kişiye devir edilmektedir. 2014 yılından itibaren toplam 179 proje hayata geçirilmiştir. Bu projelerde Türkiye geneli açık ara birinciliğimiz 5 yıldır devam etmektedir. Tabi başarımız tesadüfi değildir. Kurum olarak tüm ilçelerimize tanıtım programları düzenleyerek geniş bir tanıtım ve bilgilendirme yaptık.”