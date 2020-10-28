Hınıs Başköy Barajı gövde dolgusu tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü aracılığıyla Erzurum'a yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaya devam ediyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan veya dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nda gövde dolgu çalışmalarının tamamlanarak fiziki gerçekleşmenin yüzde 100 seviyesine ulaştığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sulama inşaatının da tamamlanması ile 205 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Genel Müdür Yıldız “Hınıs Başköy Barajının temelden 101 metre yüksekliğinde ve 166 milyon m su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirterek, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye 23 milyon 210 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.” dedi.