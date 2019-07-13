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Hırsızlar çuvallarla eski hastaneyi yağmaladı

Erzurum’da iki hırsız kapatılan eski Aziziye Araştırma Hastanesinin kapı ve pencerelerini gündüz vakti çuvallar ile yağmaladı.

Erzurum'da iki hırsız kapatılan eski Aziziye Araştırma Hastanesinin kapı ve pencerelerini gündüz vakti çuvallar ile yağmaladı.


1993 yılında 30 milyon lira harcamayla dönemin en büyük sağlık merkezlerinden biri olarak yapılan Aziziye Araştırma Hastanesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi, hırsızların uğrak yeri haline geldi. Öyle ki gündüz saatlerinde bile ellerinde ki çuvallar ile hastane de ne var ne yoksa çalıyorlar.


Bu anları görüntüleyen bir vatandaş hırsızların bunu her gün yaptığını ifade etti. Hiç kimseyi umursamayan hırsızların rahat tavırları ise gözden kaçmıyor. Mahalle sakinleri gözlerinin önünde yapılan hırsızlıklar için artık bıktıklarını dile getiriyorlar.


Vatandaşların ihbarı üzerine Polis hırsızların peşine düştü.

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