Hırsızlık çetesi çökertildi

Erzurum’un Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 14 kişi jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı.
Erzurum'un Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 14 kişi jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı.
Erzurum'da 1, Ağrı'da 1, Batman'da 8 ve Muş'ta 8 olmak üzere toplam 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Ağrı'dan 1, Batman'dan 5 ve Muştan 8 kişi olmak üzere toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklu 5'i hakkında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkma yasağı verilirken, 4 şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.