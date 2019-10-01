İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık için girdiği kuyumcudan çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı

Erzurum’da hırsızlık için girdiği kuyumcudan fark edilmesi üzerine şahıs, iş yerinin çatısından atlayarak kaçmaya çalıştı.

Erzurum'da hırsızlık için girdiği kuyumcudan fark edilmesi üzerine şahıs, iş yerinin çatısından atlayarak kaçmaya çalıştı.


Edinilen bilgilere göre, olay bugün Taşmağazalar caddesinde meydana geldi. D.Y. kuyumcunun çatısından girerek iş yerini aramaya başladı. Durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis ekiplerinin geldiğini anlayan D.Y. kuyumcudan aldıklarıyla iş yerinin çatısından atlayarak kaçmaya başladı. Kısa sürede polisler tarafından yakalanan D.Y.'nin üzerinden bir adet pense, bir adet altın küpe ve 500 TL nakit para çıktı.


Gözaltına alınan D.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.