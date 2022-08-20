Hisarcıklıoğlu'na Pasinler'de fahri hemşerilik beratı verildi

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından üyelerine düzenlediği ödül törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'da katıldı. Düzenlenen tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı Emre Zeyrek ve Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na Pasinler hemşerilik beratı verdiler.

Törende konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Törene katılan bütün davetlilere teşekkür ederek başladı. Pasinler'in (Hasankale) fahri hemşerisi olmaktan büyük bir övünç duydum. Odamıza üye olup ödül alan bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Ticaret yapan bizlerin ortak sorunları olduğu kesin. Bizler bütün sıkıntıları yukarıya bildiriyoruz. İnşallah yakın zamanda bildirdiğimiz sorunların çözüme kavuşacağına inanıyorum. Pasinler'in yerel yöneticilerinde buradan olmasından birlik beraberlik içerisinde olmanızdan dolayı da çok mutlu oldum. Birlik beraberlik içerisinde bütün sıkıntılardan kurtulacağız. Bizler birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece her zaman her türlü sıkıntıyı aşacağız" şeklinde konuştu.

Pasinler'de düzenlenen programa Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Daib Başkanı Ethem Tanrıver, Oda Başkanları, Siyasiler, Bürokratlar ve üyeler katıldı. Program aile fotoğrafı çekilmesiyle bitti.