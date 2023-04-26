İhlas Haber Ajansı

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Hız tutkunları Erzurum'da

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum’da yapılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da yapılacak.


26-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Erzurum'da Palandöken İlçesindeki 2000'lik Buz pistinde yapılacak olan Short Track Türkiye Şampiyonasına 7 ilden 220 sporcu katılacak.


Ankara, Kocaeli, Erzurum, Ardahan, Bursa, Kars ve Samsun'dan katılacak yarışlarda dereceye giren sporcular uluslar arası müsabakalarda Türkiye'ye temsil etmeye hak kazanacak.


Şampiyonaya Avrupa'da ve Dünya kupalarına iştirak etmiş milli sporcular da yer alacak.

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