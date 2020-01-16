Hizmet İş Sendikası Erzurum Şubesi'nden anlamlı kampanya

Hizmet iş Sendikası Erzurum şubesi 2 bin 500 kitap toplayarak ,Hizmet İş Sendikası Genel Merkezi tarafından Balıkesir Havran ilçesinde Çanakkale Savaşı Kahramanı Seyit Onbaşı'nın köyüne yapılan Hak-İş Hizmet İş ilkokulunda hediye olarak gönderdi.

Hak İş Konfederasyonu ,Hizmet İŞ Sendikası Balıkesir Havran ilçesinde Seyit Onbaşının köyüne yaptırdıkları okul için başlatılan kütüphane kampanyasına 2 bin 500 kitap toplayarak Erzurum şubesi olarak destek verildi. Üyeler arasında “#HerKitapBirCan” hastagı ile başlatılan kampanyaya ilgi gösteren üyeler, kitap satın alarak, kitap toplayarak bağış kampanyasına katıldılar. İlginin yoğun olduğu kampanyaya kısa sürede hedefin çok üzerinde kitap toplanarak sendikaya teslim edildi. Kitaplar okul kütüphanesinde yerlerini almak üzere Hizmet İş Sendikası Genel Merkezine teslim edildi.

Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal ,”Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve geleceğimizin teminatıdır. Genel Merkezimizin Çanakkale Savaşı Kahramanı Seyit Onbaşının köyünde onun torunları için yaptırdığı ilkokula biz de Erzurum'dan kitap desteği ile minnet borcumuzu bir nebze de olsa yerine getirelim istedik. Proje başladığında biz bin kitap toplayalım diye hedeflerken, üyelerimizin hassasiyeti ve ilgileri ile 2 bin 500 adet ilkokul seviyesindeki kitabı toplayıp okulumuza hediye olarak gönderdik. Biz sadece sendikal faaliyetler değil, sosyal ve kültürel konularda da çalışıp sosyal sendikacılık örneği oluşturduk. Tüm komitelerimizin bu süreçte yoğun bir tempo ve ilgi ile çalışmaları bunun en iyi örneğidir. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için üzerimize düşen tüm görevleri yapmakla mükellefiz, geleceğimizin daha iyi bir biçimde şekillenmesinin en büyük etkenlerinden birisi olan kitapları çocuklarımıza ulaştırmak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu süreçte destek veren tüm üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.