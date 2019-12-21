Hollywood yana?? ile daha keskin bak??lar

Dr. Ekrem Keskin, Hollywood yana?? ile daha keskin bak??lara sahip olunabilece?ini belirtti.

G?n?m?z pop?ler estetik alg?s?nda yuvarlak hatlar yerine keskin ve ters ??gen bi?imindeki y?zlerin g?zel ve ?ekici bulundu?unu anlatan Op. Dr. Ekrem Keskin, ?Y?z yap?s? g?zellik ve ?ekicili?in en belirgin b?lgesidir. Y?z b?lgesinin yanaklar ve di?er b?l?mler ile uyum i?erisinde olmas? ki?inin g?r?n?m?ne ayr?cal?k katacakt?r. Bu uyum ile birlikte y?z daha estetik ve ?ekici g?r?n?r. Genel olarak ergenlik ve b?y?me d?nemlerinde g?r?len dolgun ve yuvarlak yanaklar yani elma yanaklar ilerleyen zamanlarda o tatl? g?r?nt?s?n? kaybetmeye ba?lar. Bunun nedeni ise yanak i?i ya?lanmalard?r. Hollywood yana?? esteti?i denilmesinin nedeni y?z yap?s?ndaki bu uyumun sa?lanmas? ve d?nyaca ?nl?lerin s?k?a tercih etmesidir? dedi.

Yakla??k 30-45 dakika s?ren yanak inceltme (Bi?ektomi) ameliyat?n?n, sedasyon veya genel anestezi alt?nda yap?labildi?ini ifade eden Op. Dr. Ekrem Keskin, ?A??z i?inden yap?lan yakla??k 1 cm' lik kesi ?ncesinde lokal anestezi yap?l?r. Bu sayede ameliyat sonras? erken d?nemde de hasta a?r? duymayacakt?r. Yanak ya?? al?nmas? bu k???k kesiden ger?ekle?ir. Sonras?nda kendili?inden eriyebilen ve al?nmas?na gerek olmayan 1-2 diki? ile kapat?l?r. Yanak inceltme ameliyat? sonras? d??ar?dan g?r?nen herhangi bir iz olmaz, a??z i?i kesi 1 hafta sonra tamamen iyile?mi? olacakt?r? dedi.

Op. Dr. Ekrem Keskin, bi?ektomi sonras? sosyal hayata d?n?? konusunda ise ?unlar? kaydetti; ?Bi?ektomi yanak inceltme esteti?i ?Hollywood y?ld?zlar?n?n yanak esteti?i? uygulamas?ndan sonra, geni? ve yuvarlak bir yanak g?r?n?m?n yerine hatlar? belirgin ve estetik bir g?r?n?m sa?lanm?? olunur. ??lem sonras?nda hasta g?nl?k i?lerine d?nebilir. ?yile?me s?resince hasta enfeksiyonlara kar?? a??z hijyenini korumas? gerekmektedir. Gargara ve di?lerini f?r?alama yapabilir. Bu uygulamada eriyen diki?ler kullan?lmaktad?r. Bu eriyen diki?ler birka? g?n i?erisinde kendili?inden kaybolacakt?r. Tedavinin tamamen etkisini g?stermesi 3-4 haftad?r. ?yile?me s?reci tamamland?ktan sonra din?, estetik ve gen? bir g?r?n?ml? bir y?ze kavu?arak g?nl?k hayat?n?za daha mutlu ?ekilde devam edebilirsiniz.?

Op. Dr. Ekrem Keskin, konuyla ilgili s?k?a sorulan sorular ve cevaplar?n? ise ??yle aktard?;

Bi?ektomi ??lemi Nerede Hangi T?r Anestezi ?le Yap?lmaktad?r?

Bi?ektomi ameliyat? basit bir i?lem olmas?n?n yan? s?ra steril ?artlar alt?nda yap?lmaktad?r. ??lem lokal anestezi (sadece yanak i?erisinden yap?lan ufak i?neler ile) veya hafif sedasyon (yar? uyur) ?eklinde yap?labilmektedir.

Al?nan Ya?lar Y?zde Herhangi Bir B?lgeye Enjekte Edilebilir mi?

Bi?ektomi ameliyat? s?ras?nda al?nan ya?lar yanak i?erisinde b?y?k bir hacim kaplasa da miktar olarak fazla de?ildir. Ancak y?z b?lgesinde k???k deformitelerin kapat?lmas? amac? ile bir?ok hastamda bu ya?lar? kullan?yorum.

Bi?ektomi ameliyat? ne kadar s?r?yor?

Bi?ektomi ameliyat? ameliyathane veya klinik ortam?nda lokal anestezi alt?nda ortalama 30dk - 45dk s?ren bir i?lemdir.

Ameliyat s?ras?nda herhangi bir ac? hissedilir mi?

Lokal anestezi ile yap?lan bir i?lem oldu?undan sadece lokal uygulamas? s?ras?nda o b?lgeye yap?lan ince lokal i?neleri hissedilmektedir. ??lem s?ras?nda herhangi bir a?r?, ac? vs. hissedilmemektedir.

??lem sonras? hastanede kalmak gerekir mi?

Bi?ektomi ameliyat? lokal anestezi ile yap?ld???ndan i?lem sonras? ki?i ayn? g?n taburcu olabilmektedir.

Bi?ektomi ameliyat? yeme i?meyi k?s?tlar m??

Ameliyat sonras? ilk g?n s?v? g?dalar ile beslenilmesi ?nerilmektedir. ?lk g?n d???nda yeme i?me k?s?tlamas? bulunmamaktad?r.

??lem sonras? ?dem ve morluk olur mu?

??lem sonras? yanak b?lgesinde bir miktar ?dem olu?abilmektedir. Bu ?i?lik bir hafta i?erisinde h?zla da??lmaktad?r.

Bi?ektomi i?lemi kal?c? m?d?r?

Bi?ektomi ameliyat? s?ras?nda yanak i?erisinde toplu halde bulunan ya? yast?k??klar? d??ar? ??kar?lmaktad?r. Ki?inin kilo al?p vermeleri s?ras?nda bu b?lgeye eskisi kadar ya? dokusu toplanmad???ndan bi?ektomi ameliyat? sonu?lar? kal?c? olmaktad?r.

Bi?ektomi ameliyat?nda ya? s?n?r? var m?d?r?

?lkemizde son y?llarda olduk?a yayg?nla?an bu operasyon i?in hastalar?n 17 ya??ndan b?y?k olmas? tavsiye edilir. Bu ya?tan itibaren yanaktaki ya? dokusu daha kal?c? hale gelir.

Bi?ektomi Fiyatlar? Nedir?Bi?ektomi (Yanak inceltme) ameliyat? ve ?creti hastan?n durumuna ve yap?lacak i?leme g?re de?i?iklik g?stermektedir.?