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Horasan 15. Jandarma Trafik Timi drone ile uygulamaya geçti

Erzurum Jandarma İl Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Horasan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 15.

Jandarma Trafik Timi artık drone ile uygulama yapıyor.


Erzurum'un Horasan ilçesinde drone ile uygulamaya geçen Horasan İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından yapılan yol uygulamasında eksik belgesi olanlara, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.


Drone ile ilk defa uygulamaya çıkan trafik timi, "Her şey sürücülerimizin trafikte güvenli seyir yapmaları içindir" derken, Drone uygulamasına takılan sürücüler ise "Yapılan uygulamadan son derece memnunuz. Bu uygulamanın yerinde olduğunu ve sürekli yapılmasından yanayız" dediler.

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