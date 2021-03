Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam'dan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlama mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, kadının hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı ve üretkenliği temsil ettiğini belirtti.

Başkan Sağlam mesajında; “Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlarımızdır. Unutulmamalıdır ki; Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Peygamber Efendimiz “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” sözleriyle kadınların toplumun birliği ve dirliği için ne derecede önemli olduğunu yüzyıllar önce tüm insanlığa izah etmiştir. Sosyal ve ekonomik hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza hak ettikleri değeri vermeliyiz. Bugün baktığımızda günümüzde gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri de kadının bulunduğu toplumdaki özgürlüğü, saygınlığı ve yönetimdeki yeri ile belirlenmektedir.

Birgün değil yılın 365 günü kadınlar günüdür. Her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da kadının önemli bir yeri vardır. Türk kadını tarihimiz boyunca, yaşamın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumluluğu paylaşmış, özellikle Kurtuluş Savaşının her döneminde aktif rol oynamış, cesareti ve fedakarlığıyla adını tarihe yazdırmıştır Güçlü toplumlar ise güçlü ve umut dolu yarınların kaynağıdır.

Bu düşüncelerle, başta tek amacı Kardelenler yetiştirmek olan Şenay Aybüke Yalçın idealist gibi öğretmenlerimiz, Şerife Özden Sütçü gibi kahraman polislerimiz ve Yarbay Songül Yakut gibi cesur askerlerimiz olmak üzere; ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için görevi başında şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyorum.

Şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.

Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum.

Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar gönülden tebrik ediyorum” dedi.