Horasan Belediyesi kar timleri iş başında

3 yükleyici kepçe, 4 kamyon, 1 greyder, 1 kar temizleme ve tuzlama aracından oluşan toplam 9 araçla, yol, kaldırım, cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine uygun hale getirildi. Horasan Belediyesi'ne ait kar timleri sayesinde vatandaşlar ev, iş yeri ve eğitim kurumlarına rahatlıkla ulaşabildi.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, ilçe merkezindeki tüm ana ve ara arterlerde yol açma, tuzlama ve kar taşıma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Aydın, "Vatandaşlarımızın, kış aylarında kar temizleme ve buzlanmayı önleme çalışmaları esnasında araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri gerekir. Yol kenarlarına park edilen araçlar nedeniyle çalışmalarımızda kısmen yavaşlama oluyor. Karla mücadele konusunda araç sürücüleri ikaz ve uyarılara lütfen riayet etmeli, bu konuda daha duyarlı olmalı" dedi.