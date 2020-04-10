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Horasan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Horasan Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmemesi için besleme çalışmalarını artırdı.

Belediye ekipleri, düzenli olarak şehrin birçok farklı noktasındaki beslenme ünitelerine, sokak hayvanları için mama, yem ve su bırakıyor.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Horasan Belediyesi, insanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarına ilave tedbirler aldı. Şehrin farklı bölgelerinde sahipsiz hayvanların beslenmesi için çalışma gerçekleştiren, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri mahallelerdeki parkların yanı sıra yeşil alanlarda kuşlar, kediler ve köpekler için oluşturulan beslenme ünitelerine düzenli aralıklarla mama, yem ve su bırakıyor.


Belediye Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'nın talimatıyla ilçenin belirli noktalarına mama bırakıldı. parklar, boş araziler, Ağaçlık alanlar ve köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda hayvanın açlık nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı. Aydın, belediye olarak sokak hayvanlarına her zaman büyük özen gösterdiklerini belirterek, "Hayvanlar da bizim dostlarımız. Zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde, hayvan dostlarımızı da elbette unutmamalıyız. Alınan tedbirler nedeniyle artık insanlar dışarı çıkamadığından, sokak hayvanlarının yiyecek bulma ihtimali de giderek zayıflıyor. Şartlar onlar için de hayli zorlayıcı. Bu şartlardan ne kadar az sokak hayvanı zarar görürse o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

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