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Horasan Halk Eğitim Merkezinden örnek program

Erzurum’un Horasan ilçesinde, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek amacıyla 40 hatim okundu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek amacıyla 40 hatim okundu.


Horasan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda bir araya gelen onlarca kişi, şehit askerler ve TSK'nın başarısı için Fetih Suresi'ni okudu, dua etti. Programda, 100 kişinin okuduğu 40 hatim için hatim duası edildi ve ilahiler okundu. Okunan hatimleri hain saldırıda şehit olan askerlerin ruhlarına bağışladıklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Aydın, destek verenlere teşekkür etti.


Saldırıda yaralananlar ve şehit olan askerler için dua ettiklerini ifade eden Müdür Ömer Aydın , "Kahraman ordumuzun muzaffer olmasını diledik. Dualarımız kahraman ordumuzun ve askerimizin arkasında. Allah ayaklarını taşa değdirmesin" dedi.

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