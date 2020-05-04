İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Horasan ilçe jandarma trafik ekiplerinden Trafik Haftası'nda uygulama

Erzurum’un Horasan ilçesinde jandarma ekipleri her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan trafik haftasında da uygulamalarına devam ettiler.

Erzurum'un Horasan ilçesinde jandarma ekipleri her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan trafik haftasında da uygulamalarına devam ettiler.


Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla şehir giriş ve çıkışlarında " Evdeyim Ama Trafik Kuralları *Aklımda" *Trafikte Her Yıl Daha İyiye "mottosuyla trafik uygulaması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.