Horasan Kaymakamı Dertlioğlu'ndan 8 Mart mesajı

Kaymakam Dertlioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi, “Ailemizin temel taşı milli değerlerimizin temsilcisi taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın yaşamın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak her tür ayrımcılığa karşı mücadele etmek herkesin ortak sorumluluğudur. Kadınlarımıza yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirilebildiğinde, tüm kız çocuklarımız eğitimin her seviyesinden yararlanabildiğinde, geleceğe daha güvenle bakabilmemiz muhakkaktır.

Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken, kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Ülkemizde kadınlarımızın çeşitli olumsuzluklarla baş başa kalması bizleri derinden üzmekte olup ilçemizde bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi özellikle belirtmek isterim. Bilinmelidir ki kadının mutlu olduğu toplum, mutlu ve huzurludur. Kadının yarınlara umutla baktığı toplum, geleceğine umutla bakan toplumdur.

Bu duygu ve düşüncelerle; kadına şiddetin son bulduğu güzel günler temennisi ile başta şehit ve gazi yakını kadınlarımız olmak üzere sevginin, şefkatin ve fedakârlığın sembolü olan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.''