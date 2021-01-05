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Horasan'da çatı yangını korkuttu

Erzurum’un Horasan ilçesinde 2 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Horasan ilçesine Bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde akşam 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okul Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakinleri ve komşular alevleri görünce önce kendi imkanlarınla söndürmek istedi. Başaramayınca durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de tedbir amaçlı dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Horasan ve Köprüköy ilçelerine ait itfaiye ekipleri eksi 16 derece soğukta yangına müdahale etti.


Yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere olay yerine gelen Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, itfaiye ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi alarak mağdur olan aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlam, olumsuz kış şartları sebebi ile belediyeye ait misafir haneyi aileye tahsis edebileceklerini geceyi burada geçirebileceklerini söyledi.


İtfaiye ve polis ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı.

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