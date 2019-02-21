Horasan'da Meclis Üyeleri tanıtıldı

Başkan Aydın, "Vatandaş bizden çok daha hizmet bekliyor. Bu kalabalık gösteriyor ki Horasanlı kararını vermiş. Cumhurbaşkanımızın da bizimde tek derdimiz kalktığımız günden bugüne zalimler ile mücadele vermekti, bizim zalimler ile mücadelemizde birlik ve beraberliğimiz ile olur. Beş yılda seçimden seçime bir kravat takarak gelenler, millet evini yaparken cebine göz dikenler bugün kalkmış Horasan'da onursuz bir şekilde meydanlarda dolaşmaya başlamışla. Bizlere büyükşehir yasası ile büyük yetkiler verildi. Allah muhafaza yarın köyünüzde küçük bir kömürlük yapmak isteseniz bu zalimler köylünün tepesine binip cebindeki parayı alıp göçe zorlamaya çalışırlar. Bunlar şehirde bir çivi çaktırmadılar millete zulüm ettiler ben beş yıl hizmet sürem boyunca sizlerin de çocuklarımızın da önlerinde kalkıp hizmet ettim elimde ine deliği kadar hizmet varsa onu sizlerden esirgemedim benim mücadelem sizler için Allah bana fırsat verdikçe Horasan'ı zalimlere teslim etmeyeceğim” diye konuştu.

Horasan'a doğalgazı getirileceğinin sözünü tuttuklarını ifade eden Başkan Aydın, “Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin, büyükşehir belediye başkanımız, il başkanımızın destekleri ile bakanlar kurulu kararı ile doğalgazı Horasan'a kazandırdık. Biz horasan geldiğimiz zaman belediyenin kapısını kilitleyip keyfi senaları için üç adamın eline bırakmışlardı Adnan menderes mahallemizin etrafını kapatarak açık ceza evine dönüştürmüştüler. Horasan'ın en büyük mahallerinden biri olan bu mahallemize tek çivi çakılmamıştı ama bugün ilçemize büyük hizmetler yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile birlikte 4 tane okul, spor tesisi, canlı hayvan pazarı, taziye evleri köprüler ve asfalt yollar ile modern bir mahalle haline geldi. Sadece bu mahallemiz değil tüm mahallerimizde taziye evleri kilitli taşı ve daha birçok yatırım ile kırsal mahallerimizi, merkez mahallerimiz ile birlikte kalkındırdık bizlerin eksiği olabilir ama asla sizlere ihanet etmedik sizlerin cebinizdeki paraya göz dikmedik. Nefsi bir kenara atmak her insanı yapacağı bir şey değildir Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli şöyle bir söze değindi ‘81 ilin belediye başkanı benim olsa ne olur ülkem elden gittikten sonra ' diyerek çok bir hususa değindi bakın hainler vatanımıza 15 Temmuz Hain Darbe kalkışmasını gerçekleştirdiler. Ekonomik ambargoyu uyguladılar. Bu seçim sizin seçiminiz bugün haberlerde görüyorsunuz yüzde altmış beş oy ile seçilen Venezuela Devlet Başkanını dış güçler seni tanımıyoruz diyorlar. Bu oyunu yarında bizlerinde başına getirmek istiyorlar. Bizler liderimiz başkomutanımızın ölene kadar yanındayız bizlerin kavgası devlet ve millet içindir devlet başkanlarımızdan tutun ta ki partimizin alt kademesine kadar hepimizin kavgası devletimiz milletimiz içindir. Görüyorsunuz istifalar gelmeye başladı. Dün encümen 4. Sıra encümen adayı olan Orhan Kutluk kardeşimiz istifa edip bizlerin destekçisi olacaklarının sözünü verdiler. Bu kardeşime ayrıca Horasan CHP ilçe belediye başkan adayı Menderes Kılıçer ve belediye meclis üyesi adayı kardeşlerime de bizlere vereceği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığımız hizmet bundan sonrada ilçe merkezinden köylere kadar el ele omuz omuza hep birlikte memleketin en ücra köşesine kadar hizmet edeceğiz. Bugün düzenlediğimiz meclis üyeleri aday tanıtım programını miting havasına dönüştüren buraya kadar gelen aziz kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden Razı olsun beş yıl bizimle beraber çalışan, encümen üyesi arkadaşlarıma meclis üyesi arkadaşlarıma da huzurunuzda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programda Horasan AK Parti İlçe Başkanı Recep Karataş ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Horasan İlçe Başkanı Köksal Çerçi'de konuşma gerçekleştirerek Cumhur ittifakının önemine vurgu yaptı.

Encümen üyeleri tanıtım programında yoğun bir katılım gösteren Horasanlı vatandaşlar “Dik dur eğilme Horasan seninle” “İşte Horasan İşte İttifak” tezahüratları yaparak 31 Mart'ta sandıkları AK Parti oyları ile doldurup mevcut belediye Başkanı Abdulkadir Aydını tekrar belediye Başkanı seçeceklerinin sözünü verdiler.

Horasan CHP Belediye Başkan adayı ve Belediye Meclis Üyesi adayları istifa etti. CHP Horasan ilçe Belediye Başkan adayı Medeni Kılıçer ve belediye meclis üyeleri birlikte partisinden istifa ederek 2019 Mahalli idareler seçiminde AK Parti Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın yanında olacaklarını belirttiler.