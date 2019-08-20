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Horasan'da muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesi Kükürtlü köyünde muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesi Kükürtlü köyünde muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


İddiaya göre, Kükürtlü köyünde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Kavgada mevcut muhtarın amcasının oğlu Maksut B. hayatını kaybederken kardeşi Şahin B. de yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralı Horasan Devlet Hastanesine kaldırılırken, ölen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri ilçe merkezinde ve köyde güvenlik tedbirleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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