Horasan'da otomobil orta refüje çarparak ter döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptı. Kazada anne ve baba vefat ederken, çocukları yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Karaçuha kavşağında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri'den yola çıkan ve Ağrıya taziye gitmek isteyen Halil Karapaça idaresindeki 38 FP 153 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak ters döndü. Tek taraflı meydana gelen kazada, sürücü ve yanında bulunan eşi Esra Karapaça hayatını kaybederken çocukları Ertuğrul Karapaça ve Elif Su Karapaça ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Horasan ilçe itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı araç içinde bulunanlara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı burada tedavi altına alınan yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu anne ve babanın ise hayatını kaybettiği bildirildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, hayatını kaybeden anne babanın cenazeleri Horasan Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderildi.