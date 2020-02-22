Horasan'da otomobil takla attı, 1 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Horasan kara yolu 5. kilometresinde meydana gelen kazada İsmail Avcı yönetimindeki 16 ABP 763 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan araç şoförü İsmail Avcı olay yerine gelen ambulansla Horasan ilçesinde bulunan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.