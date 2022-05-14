Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Danişment köyü yakınlarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan 77 BR 805 plakalı otomobil uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Horasan ve Erzurum'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.