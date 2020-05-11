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Horasan'da suya düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum’un Horasan ilçesinde suya düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde suya düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.


11 yaşındaki Doğan Polat'ın yanındaki arkadaşının haber verdiği köy sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.


Zorlu arazi şartlarında yaklaşık 10 saat süren arama çalışmalarının ardından Akçataş Köyü Mevki'inde Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.


Çocuğun cenazesi ambulansla Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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