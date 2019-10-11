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Horasan'lı öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Erzurum’un Horasan ilçesinde İnkilap ilkokulu öğrencileri ‘Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek için etkinlik düzenledi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde İnkilap ilkokulu öğrencileri ‘Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için etkinlik düzenledi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK ve YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destekler sürüyor. Horasanda İnkılap İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde Mehmetçiğe destek olmak için bir araya geldi. Öğrenciler Türk bayrağı açarak, harekatta görev alan askerler için dua ederek selam gönderdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük ilgi gördü.

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