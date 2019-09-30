Hormonal değişiklikler saçları dökebiliyor

Dr. Selçuk Yüce hormonal değişikliklerin saçları döktüğünü söyledi.

Yüce, saç telinin hormonal değişikliklerde, psikolojik durumlarda ve genotipten dolayı dökülme görüldüğünü ifade ederek, “Günde 100 adet saç teline kadar dökülme normal kabul edilmekte, bunun üzerindeki dökülme patolojik kabul görüp ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Saç dökülmesi kadın ya da erkek tüm toplumun sorunu olabilmektedir. Erkeklerde dökülme önce alından ve tepe bölgesinden dökülmeye başlar ve saçsız alanın giderek genişleyerek alın ve tepedeki saçsız kısımlar birleşir. Saç ekiminin en önemli parametresi doğal olmasıdır. Erkelerde ön saç çizgisinin düz ama hafif testere dişi görünümde olması, alın her iki kenarından hafif girinti yapması, saçların anatomik açıda çıkması gibi parametreler saç ekimi planlamasında ok önem arz eder. Saç ekimi planlanırken doğal bir ön saç çizgisi planlaması yapılması kaçınılmazdır. Kişi karşıdan bakışta yapay bir görünüme sahip olması durumunda ekim yapılan köklerin tamamı dah canlılığını korusa işlem başarısız olmuş demektir. Erkeklerde saç çizgisi alın ortasına doğru aşağı kavis yaparken, kenarlara doğru ilerledikçe saç içine doğru kavis yapmalıdır. Kadınlarda ise saç çizgisi kavis yapmaz, düz ilerler. Kişinin yaşı, eski saç çizgisi, ekilecek kök miktarı ve saç açıklığı oranı, alın çizgileri ve kişinin beklentisi gibi birçok faktör bir arada değerlendirilip en uygun saç çizgisi planlanır” şeklinde konuştu.

Yüce, saç ekimi uygulamasını ise şöyle anlattı:

“Sağ ekimi için sıklıkla ense bölgesi saç kılları donör olarak kullanılır. Yetersiz olması halinde kulak önüne kadar ilerlemek mümkündür. Daha önce saç ekimi uygulanması sonrası yetersiz donör kıl varlığında çene altı sakal kılları, göğüs ön duvarı da kullanılabilmektedir. Kıllar tek tek 0,4-1 mm genişliğindeki mikroiğneler ile toplanır. Toplanan kökler saç teli içerme sıklığına göre sınıflandırılır. Örneğin bir kökten bir adet saç teli çıkar iken bir başka kökten 4 saç teli çıkar. Takdir edersiniz ki 4 kıl içeren kök daha kaliteli köktür. En öne doğallığı sağlamak amacıyla tek kıl olan kök ekilir. Ardından ön kısımlara daha kaliteli olacak şekilde arkaya doğru kökle ekilir. Saç ekiminde bir diğer önemli unsur da ekim yapılan kılların açılarıdır. Ön hatta saçlar yaklaşık 45 derece açıyla çıkar, tepe kısmına doğru ilerledikçe saç açısı dikleşir ve tepe kısmında oval bir döngü oluşturur. Dolayısıyla ön kısma ekimi daha açılı yapmak, tepeye doğru çıktıkça daha dikleşmek uygun olacaktır. Bir seansta kişiden kişiye değişmekle birlikte vücudun yüzde 1 ine karşılık gelen alana(avuç içi genişliği ortalama vücudun yüzde 1'ine karşılık gelir) 3 bin kök ekimi yapılmalıdır. Kliniğimizde ortalama 4 bin -4 bin 500 kök ekimi yaparak daha iyi sonuçlar almaktayız. Saç ekimi Fue Tekniği ile uygulanmalıdır. Saçın durumu ve kalitesine göre tekniğe kök hücre tedavisi, PRP tedavisi kombine edilebilir. Fue tekniği, çapı 0.4 mm-1mm arası değişen iğneler ile kökler alınır, alınan kökler bekletilmeden uygun alana ve doğru teknik ile ekilmektedir. Başarılı bir saç ekiminin başarısı alım sırasında köklerin nazikçe alınması ve dışarıda çok bekletilmemesidir. Dışarda çok beklemiş köklerin sağ kalım şansı azalır, bu da ekimin başarı şansını düşürebilir. Ortalama 4 bin -5 bin kök ekimi için bilimsel olarak önerilen süre 8-12 saattir. Kliniğimizde 6 -8 saat gibi bir sürede ekim yaparak optimal süreyi aşmadan başarılı sonuçlar almaktayız. Ekim sonrası 2-3. gününde yıkama yapılmakta, hastamıza bakım bilgisi verilmekte ve aynı gün bandaj ile taburcu edilmektedir. İlk 2 hafta önemlidir. Bu süreçte kıl köklerini travmatize etmemeli; kaşıma aşırı masajlama gibi hareketlerden kaçınılmalıdır.15-20. Günde tüm kabuklar düşmesi sonrası hasta normal yaşantısına döner. 2. Ayda kılların bir kısmı düşer ardından canlı olana kıl köklerinden yeni sağlıklı saçlar çıkar”